Власти Харькова: в результате атаки ВКС РФ повреждён объект транспортной инфраструктуры

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Несмотря на попытки перехвата российских ракет, вечером 13 мая атака ВКС РФ повредила объект транспортной инфраструктуры в Харькове.

Фото: https://t.me/RtrDonetsk/7631

Об этом написал глава украинской военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в своём Telegram-канале.

"В Новобаварском районе Харькова поврежден объект транспортной инфраструктуры", — ограничился он лаконичным сообщением.

О повреждениях важных инфраструктурных объектов также сообщали власти Днепропетровской области и города Очакова.

Ранее штурмовик ВС РФ рассказал, что украинские солдаты в Марьинке сильно напуганы и почти не показываются из укрытий.

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