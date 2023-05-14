Несмотря на попытки перехвата российских ракет, вечером 13 мая атака ВКС РФ повредила объект транспортной инфраструктуры в Харькове.
Об этом написал глава украинской военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в своём Telegram-канале.
"В Новобаварском районе Харькова поврежден объект транспортной инфраструктуры", — ограничился он лаконичным сообщением.
О повреждениях важных инфраструктурных объектов также сообщали власти Днепропетровской области и города Очакова.
Ранее штурмовик ВС РФ рассказал, что украинские солдаты в Марьинке сильно напуганы и почти не показываются из укрытий.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Москва сделала Британии последнее предупреждение и поставила Лондон на счётчик.