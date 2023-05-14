РВ: в Сети разгоняется паника, что ВСУ выбили армию России из Куземовки под Сватово

В Сети сегодня целый день ходили панические сообщения о том, что вооружённые силы Украины (ВСУ) якобы успешно попытались наступать на Куземовку на Сватовско-Кременском участке фронта в ЛНР. Об этом пишет "Русская Весна" в своём Telegram-канале.

Авторитетные киевские военные пропагандисты к вечеру стали заявлять, что слухи не соответствует действительности. Они признают, что Куземовка на Сватовском направлении под контролем российской армии, а информация о том, что населённый пункт заняли ВСУ фейк.

Есть сообщения, от милитари-блогеров, что отход из некоторой части села был, но это не значит, что оно освобождено. В самом селе остаются российские войска, заключили военкоры.

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