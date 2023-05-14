Российские военные продолжают уничтожать личный состав вооружённых сил Украины в зоне спецоперации в любое время суток. Военкоры "Русской Весны" опубликовали видео, как снайперы спецназа ВС РФ охотятся на боевиков ВСУ на Донецком направлении ночью.
Репортёры отметили в Telegram-канале, что российский боец, вооружённый винтовкой с прибором бесшумной стрельбы "Точка 76" и прицелом Rico rl42 поразил противника точным выстрелом с дистанции 370 метров.
Ранее сообщалось, что военные России ликвидировали двух снайперов ВСУ под Бахмутом (Артёмовском) в ДНР.
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