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РВ: снайперы спецназа армии России уничтожают боевиков ВСУ под Донецком

0:44
Силовые структуры

Российские военные продолжают уничтожать личный состав вооружённых сил Украины в зоне спецоперации в любое время суток. Военкоры "Русской Весны" опубликовали видео, как снайперы спецназа ВС РФ охотятся на боевиков ВСУ на Донецком направлении ночью.

Репортёры отметили в Telegram-канале, что российский боец, вооружённый винтовкой с прибором бесшумной стрельбы "Точка 76" и прицелом Rico rl42 поразил противника точным выстрелом с дистанции 370 метров.

Ранее сообщалось, что военные России ликвидировали двух снайперов ВСУ под Бахмутом (Артёмовском) в ДНР.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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