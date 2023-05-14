РВ: снайперы спецназа армии России уничтожают боевиков ВСУ под Донецком

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные продолжают уничтожать личный состав вооружённых сил Украины в зоне спецоперации в любое время суток. Военкоры "Русской Весны" опубликовали видео, как снайперы спецназа ВС РФ охотятся на боевиков ВСУ на Донецком направлении ночью.

Репортёры отметили в Telegram-канале, что российский боец, вооружённый винтовкой с прибором бесшумной стрельбы "Точка 76" и прицелом Rico rl42 поразил противника точным выстрелом с дистанции 370 метров.

Ранее сообщалось, что военные России ликвидировали двух снайперов ВСУ под Бахмутом (Артёмовском) в ДНР.