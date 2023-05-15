Украинские националисты боятся размещаться в Снигирёвке Херсонской области из-за ударов авиации ВС РФ, заявил глава российской администрации Снигирёвского района Юрий Барбашов.
По его словам, ВСУ не рискует размещаться на постоянной основе и использует населённый пункт как "перевалочную базу".
"Ещё по пути перемещения (ВСУ. — Прим. ред.) в направлении Кривого Рога российская авиация нанесла по ним эффективный удар, и в течение некоторого времени значительных сил ВСУ в Снигерёвке не располагалась", — пояснил Барбашов РИА Новости.
Как уточнил глава администрации района, из Снигирёвки ВСУ сделали логистический пункт, чтобы перебрасывать технику и живую силу по направлению:
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