РИА Новости: ВСУ боятся размещаться в Снигирёвке из-за удара авиации России

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские националисты боятся размещаться в Снигирёвке Херсонской области из-за ударов авиации ВС РФ, заявил глава российской администрации Снигирёвского района Юрий Барбашов.

Фото: youtube.com/BBC News Україна

По его словам, ВСУ не рискует размещаться на постоянной основе и использует населённый пункт как "перевалочную базу".

"Ещё по пути перемещения (ВСУ. — Прим. ред.) в направлении Кривого Рога российская авиация нанесла по ним эффективный удар, и в течение некоторого времени значительных сил ВСУ в Снигерёвке не располагалась", — пояснил Барбашов РИА Новости.

Как уточнил глава администрации района, из Снигирёвки ВСУ сделали логистический пункт, чтобы перебрасывать технику и живую силу по направлению:

Берислава,

Херсона,

Кривого Рога.

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