Колясников: в Хмельницком уничтожен склад ВСУ с урановыми снарядами из Великобритании

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Склад боеприпасов в украинской воинской части в Хмельницком, который был уничтожен ракетным ударом ВКС РФ 13 мая, использовался для хранения снарядов с обеднённым ураном, рассказал военный эксперт Сергей Колясников.

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/48597

В своём Telegram-канале он опубликовал фотографии, сделанные во время тушения пожара на складе. На кадрах видно, что для борьбы с огнём используются специальные роботы, управляемые удалённо.

"Либо Украина стала передовой робототехнической державой вроде Японии, либо там рвануло что-то радиоактивное. То бишь те самые снаряды с обеднённым ураном из Великобритании", — делает вывод Колясников.

Ранее американский полковник в отставке назвал четыре причины, по которым обещанное весеннее контрнаступление ВСУ заранее обречено на провал.