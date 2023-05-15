Склад боеприпасов в украинской воинской части в Хмельницком, который был уничтожен ракетным ударом ВКС РФ 13 мая, использовался для хранения снарядов с обеднённым ураном, рассказал военный эксперт Сергей Колясников.
В своём Telegram-канале он опубликовал фотографии, сделанные во время тушения пожара на складе. На кадрах видно, что для борьбы с огнём используются специальные роботы, управляемые удалённо.
"Либо Украина стала передовой робототехнической державой вроде Японии, либо там рвануло что-то радиоактивное. То бишь те самые снаряды с обеднённым ураном из Великобритании", — делает вывод Колясников.
Ранее американский полковник в отставке назвал четыре причины, по которым обещанное весеннее контрнаступление ВСУ заранее обречено на провал.
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