Эксперт Рожин показал кадры результата удара ВКС РФ по складу в военной части ВСУ в Хмельницком

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вечером 13 мая ракетно-бомбовым ударом ВКС России был уничтожен склад с боеприпасами на территории воинской части ВСУ в городе Хмельницкий.

Фотографией результата атаки поделился с подписчиками своего Telegram-канала эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Специалист заверил пользователей, что снимки подлинные взяты из открытых источников.

Ранее стало известно, что командующий восточной группировкой ВСУ дал украинскому президенту обещание окружить и уничтожить подразделения ВС РФ в Артёмовске в ходе масштабного контрнаступления.