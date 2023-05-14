Вечером 13 мая ракетно-бомбовым ударом ВКС России был уничтожен склад с боеприпасами на территории воинской части ВСУ в городе Хмельницкий.
Фотографией результата атаки поделился с подписчиками своего Telegram-канала эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Специалист заверил пользователей, что снимки подлинные взяты из открытых источников.
Ранее стало известно, что командующий восточной группировкой ВСУ дал украинскому президенту обещание окружить и уничтожить подразделения ВС РФ в Артёмовске в ходе масштабного контрнаступления.
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