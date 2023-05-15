The Telegraph: Украина использует ракеты-ловушки, чтобы обмануть российскую ПВО

Чтобы использовать поставленные Британией крылатые ракеты Storm Shadow без риска обнаружения, Украина пытается обманывать российские ПВО с помощью воздушных ракет-ловушек. Об этом пишет издание The Telegraph.

Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

В статье отмечается, что миниатюрные ракеты-ловушки воздушного базирования "обеспечивают существенное преимущество", вводя в заблуждение и подвергая опасности системы ПВО.

Ранее военный эксперт Алексей Борзенко предупредил об опасности ракет Storm Shadow. По его мнению, ВСУ легко смогут достать ими не только до Крыма, но и до Ростова-на-Дону.

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