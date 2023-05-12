Борзенко: Украина легко сможет ударить британскими ракетами Storm Shadow по Смоленску и Ростову

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина сможет ударить британскими ракетами Storm Shadow не только по Крыму, но и по другим российским территориям. Об этом заявил военный журналист Алексей Борзенко в эфире "Радио КП".

Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

Эта ракета — англо-французский аналог американского "Томагавка". Она из раздела "выстрелил и забыл", то есть запускается с самолёта и идёт по системе наведения координат GPS, объяснил эксперт.

"В общем, довольно мерзкая ракета — 450 килограммов взрывчатки. А при дистанции в 560 километров радиуса действия она дотягивается до Смоленска влёгкую. Про Крым я не говорю, Ростов тем более", — заявил собеседник издания.

По его мнению, ответ России на поставку киевскому режиму этих ракет может быть и не военным.

Ранее ветеран разведки Лев Корольков объяснил, как Россия ответит на поставку Киеву ракет Storm Shadow.

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