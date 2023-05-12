Украина сможет ударить британскими ракетами Storm Shadow не только по Крыму, но и по другим российским территориям. Об этом заявил военный журналист Алексей Борзенко в эфире "Радио КП".
Эта ракета — англо-французский аналог американского "Томагавка". Она из раздела "выстрелил и забыл", то есть запускается с самолёта и идёт по системе наведения координат GPS, объяснил эксперт.
"В общем, довольно мерзкая ракета — 450 килограммов взрывчатки. А при дистанции в 560 километров радиуса действия она дотягивается до Смоленска влёгкую. Про Крым я не говорю, Ростов тем более", — заявил собеседник издания.
По его мнению, ответ России на поставку киевскому режиму этих ракет может быть и не военным.
Ранее ветеран разведки Лев Корольков объяснил, как Россия ответит на поставку Киеву ракет Storm Shadow.
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