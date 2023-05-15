РВ: боевики ВСУ попали в засаду российских военных под Бахмутом

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) ночью попали под Бахмутом (Артёмовском) в засаду, которую устроили российские военные. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/45016

Репортёры публикуют кадры, на которых зафиксирован момент прилёта по пикапу, в котором ехали всушники. После взрыва они успевают покинуть автомобиль, однако по разговору понятно, что как минимум один из них ранен.

По машине, похоже прилетела противотанковая ракета, теоретически это могла быть также граната из станкового гранатомёта (СПГ), заметили эксперты издания.

Добавим, сегодня замминистра обороны Украины Анна Маляр, говоря о ситуации в Бахмуте, заявила, что "всё очень сложно". По её словам, российская армия подтягивает к городу штурмовые отряды десантников, а ВСУ несут большие потери.

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