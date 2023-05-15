Радиация в Хмельницком: Украину накрывает фейком или урановой пылью

3:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Согласно сообщениям СМИ и местных жителей, количество радиоактивной пыли в украинском Хмельницком существенно выросло. Во всяком случае, в соцсетях сообщения о заметном росте альфа и гамма-излучения — Киев это опровергает, но жители пишут о замерах своими дозиметрами.

Фото: Midjouney: Radiation patrol in Hmelnitsky

Как пишут в соцмедиа, во время детонации склада боеприпасов в Хмельницком, была уничтожена крупная партия британских танковых боеприпасов с обеднённым ураном, которые недавно были завезены на Украину вместе с ракетами Storm Shadow.

"Видимо это как-то связано с эпическим "взрывом автозаправки" на днях. Хмельницкий теперь новый маленький Чернобыль" — иронизирует автор проекта APW.

Другие блогеры отмечают, что на фото и видеозаписях с места разбора завалов и пожара в Хмельницком… работают дистанционно управляемые роботы-пожарные, похожие на те, что использовались после катастрофы на АЭС "Фукусима".

По данным проекта "Новости на каждый день", вариантов действительно всего два.

Недавний взрыв разрушил снаряды с обеднённым ураном на складе боеприпасов в Хмельницком (в Киеве это называли взрывом АЗС). На складе была повреждена специальная боевая часть бомбы (речь о ядерном заряде, каким-то образом переданном ВСУ) или пресловутая "грязная бомба" потеряла герметичность.

Ранее Великобритания заявила, что отправила на Украину снаряды из обеднённого урана, которые будут использоваться в английских танках "Челленджер".

Известно, что украинское командование ещё с весны прошлого года хранит вооружение на разных складах по всей стране — они попадают под удары и налёты российских БПЛА и ракет.

"Я не знаю, действительно ли на уничтоженном складе боеприпасов в Хмельницком были снаряды с обеднённым ураном. Но так как наша власть молчит, я бы рекомендовал местным жителям эвакуировать оттуда детей" — заявил экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

Эксперты также отмечают, что существенного повышения радиационного фона не будет, потому что обеднённый уран действует иначе.

Это не Чернобыль с выбросом изотопов — как в Югославии, Ираке, и т. д. проблемы начнутся в перспективе. Среди них (там пострадали местные жители и военные США и НАТО):

общее ухудшение самочувствия,

рост онкозаболеваний,

болезни печени, почек, кровеносной системы и мозга,

рождение детей с нарушениями и уродствами.

"Украинские медиа отрабатывают методичку "В Хмельницком всё спокойно", несмотря на ба-бах снарядов с обеднённым ураном", — пишут авторы проекта "Записки мичмана Птичкина".

По их данным, идёт зачистка городских чатов Хмельницкого (с выложенными фото показаний дозиметров). Также запущен контр-тезис "это психологическая операция России, радиации нет", хотя пожар на складе РАВ тушили роботами, а замеры стали делать многократно чаще.

И действительно пожар на месте ракетного удара по военному складу в Хмельницком тушат роботами, а в городе "в нехарактерных местах" работают дозиметрические патрули. Раньше они работали только в зоне расположения Хмельницкой АЭС, а теперь в областном центре, на западе региона и в Тернополе.

"После прилета по военному складу ветер дул в западном направлении (Тернополя и Львова). Власти о работе патрулей молчат", — отмечает Борис Рожин.