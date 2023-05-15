Согласно сообщениям СМИ и местных жителей, количество радиоактивной пыли в украинском Хмельницком существенно выросло. Во всяком случае, в соцсетях сообщения о заметном росте альфа и гамма-излучения — Киев это опровергает, но жители пишут о замерах своими дозиметрами.
Как пишут в соцмедиа, во время детонации склада боеприпасов в Хмельницком, была уничтожена крупная партия британских танковых боеприпасов с обеднённым ураном, которые недавно были завезены на Украину вместе с ракетами Storm Shadow.
"Видимо это как-то связано с эпическим "взрывом автозаправки" на днях. Хмельницкий теперь новый маленький Чернобыль" — иронизирует автор проекта APW.
Другие блогеры отмечают, что на фото и видеозаписях с места разбора завалов и пожара в Хмельницком… работают дистанционно управляемые роботы-пожарные, похожие на те, что использовались после катастрофы на АЭС "Фукусима".
По данным проекта "Новости на каждый день", вариантов действительно всего два.
Ранее Великобритания заявила, что отправила на Украину снаряды из обеднённого урана, которые будут использоваться в английских танках "Челленджер".
Известно, что украинское командование ещё с весны прошлого года хранит вооружение на разных складах по всей стране — они попадают под удары и налёты российских БПЛА и ракет.
"Я не знаю, действительно ли на уничтоженном складе боеприпасов в Хмельницком были снаряды с обеднённым ураном. Но так как наша власть молчит, я бы рекомендовал местным жителям эвакуировать оттуда детей" — заявил экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.
Эксперты также отмечают, что существенного повышения радиационного фона не будет, потому что обеднённый уран действует иначе.
Это не Чернобыль с выбросом изотопов — как в Югославии, Ираке, и т. д. проблемы начнутся в перспективе. Среди них (там пострадали местные жители и военные США и НАТО):
"Украинские медиа отрабатывают методичку "В Хмельницком всё спокойно", несмотря на ба-бах снарядов с обеднённым ураном", — пишут авторы проекта "Записки мичмана Птичкина".
По их данным, идёт зачистка городских чатов Хмельницкого (с выложенными фото показаний дозиметров). Также запущен контр-тезис "это психологическая операция России, радиации нет", хотя пожар на складе РАВ тушили роботами, а замеры стали делать многократно чаще.
И действительно пожар на месте ракетного удара по военному складу в Хмельницком тушат роботами, а в городе "в нехарактерных местах" работают дозиметрические патрули. Раньше они работали только в зоне расположения Хмельницкой АЭС, а теперь в областном центре, на западе региона и в Тернополе.
"После прилета по военному складу ветер дул в западном направлении (Тернополя и Львова). Власти о работе патрулей молчат", — отмечает Борис Рожин.
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