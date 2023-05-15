Генерал Соболев рассказал, как в Харьковской области разбежались контрактники

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Депутат Госдумы, генерал Виктор Соболев рассказал о проблеме дезертирства и самовольного оставления частей в СВО.

Фото: архив

Соболев отметил, что военнослужащим, оставляющим боевые позиции, грозит уголовная ответственность. В новом законе, по его словам, прописано также наказание за мародёрство и дезертирство.

"У нас на харьковском направлении контрактники разбежались, можно сказать самовольно. Написал рапорт и ушёл. Украина перешла в наступление, и потеряли мы Харьковскую область", — цитирует слова генерала "Осторожно Media".

Ранее Соболев предложил организовать отдельные военные сборы для не служивших граждан РФ.

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