Депутат Госдумы, генерал Виктор Соболев рассказал о проблеме дезертирства и самовольного оставления частей в СВО.
Соболев отметил, что военнослужащим, оставляющим боевые позиции, грозит уголовная ответственность. В новом законе, по его словам, прописано также наказание за мародёрство и дезертирство.
"У нас на харьковском направлении контрактники разбежались, можно сказать самовольно. Написал рапорт и ушёл. Украина перешла в наступление, и потеряли мы Харьковскую область", — цитирует слова генерала "Осторожно Media".
Ранее Соболев предложил организовать отдельные военные сборы для не служивших граждан РФ.
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