Неслужившие россияне могут быть призваны на отдельные военные сборы, где они получат военно-учётную специальность после обучения. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
"Даже если граждане вышли из призывного возраста, но не вышли из мобилизационного резерва, их могут призвать для того, чтобы сначала обучить. На обычных сборах им делать нечего", — сказал он в беседе с URA.RU.
Генерал подчеркнул, что те россияне, которые не были в армии из-за проблем со здоровьем, не будут привлечены к военным сборам.
"Если мужчина негоден к службе, кто его возьмёт на сборы? Конечно, нет. Этих людей это не касается", — отметил депутат.
Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы. Это ежегодное плановое мероприятие.
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