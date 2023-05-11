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Генерал Соболев: для неслуживших граждан РФ могут организовать отдельные военные сборы

0:59
Силовые структуры

Неслужившие россияне могут быть призваны на отдельные военные сборы, где они получат военно-учётную специальность после обучения. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Генерал Соболев: для неслуживших граждан РФ могут организовать отдельные военные сборы
Фото: ВКонтакте

"Даже если граждане вышли из призывного возраста, но не вышли из мобилизационного резерва, их могут призвать для того, чтобы сначала обучить. На обычных сборах им делать нечего", — сказал он в беседе с URA.RU.

Генерал подчеркнул, что те россияне, которые не были в армии из-за проблем со здоровьем, не будут привлечены к военным сборам.

"Если мужчина негоден к службе, кто его возьмёт на сборы? Конечно, нет. Этих людей это не касается", — отметил депутат.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы. Это ежегодное плановое мероприятие.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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