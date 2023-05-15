Гагин: ВКС РФ точным ударом поразили склады снарядов с обеднённым ураном в Хмельницком и Тернополе

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские ВКС нанесли точный удар по объектам вооружённых сил Украины (ВСУ) в Хмельницком и Тернополе, в результате которого, вероятно, были поражены склады снарядов для танков с обеднённым ураном, поставленные киевскому режиму Британией. Такое мнение высказал советник врио главы ДНР Ян Гагин в Telegram-канале военкора Андрея Руденко.

Фото: ChatGPT "ядерный взрыв в украинском городе"

Гагин отметил, что панические сообщения о повышении радиационного фона распространяют в Сети сами жители этих регионов Украины. Они заявляют, что после взрыва повысился радиоактивный фон.

Эти снаряды несут в себе достаточно большую опасность, а жителям областей может грозить второй Чернобыль. После применения подобных боеприпасов во время войны в Югославии были заражены большие территории и подскочило количество онкологических заболеваний и мутаций, добавил советник Дениса Пушилина.

При этом власти Украины информацию не подтверждают, но и не опровергают, что, скорее всего, говорит о том, что это на самом деле так, заключил эксперт.

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