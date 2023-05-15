Крапивник: кроме снарядов с ураном под Хмельницким могли взорваться компоненты "грязной бомбы" ВСУ

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В настоящее время Киев активно работает над устранением последствий взрывов, произошедших в Хмельницком и Тернополе. На уничтоженных складах могли находиться боеприпасы с обеднённым ураном, переданные ВСУ Лондоном. Однако, по мнению бывшего офицера американской армии Станислава Крапивника, возможно, там хранилось что-то и "более серьёзное".

Фото: 2018-2019.ru

"То, что на месте взрыва зафиксировано гамма-излучение — это очень интересно. Потому что непонятно, что они там взорвали. Возможно, там были склады топлива для атомных станций, возможно, там готовили "грязную" ядерную бомбу", — сказал эксперт в беседе с "МК".

Напоминаем, что взрыв в Хмельницком породил землетрясение в 3,4 балла. При этом в регионе был обнаружен всплеск гамма-радиации, а не бета-частиц, которые обычно выделяются при горении обеднённого урана, отметил Крапивник.

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