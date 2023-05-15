Берёзин: на Западной Украине началась паника среди граждан из-за взрыва снарядов с обеднённым ураном

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Западной Украине началась паника: люди поспешно покидают территории. О ситуации рассказал полковник в отставке, в прошлом старший преподаватель кафедры радиационной, химической и биологической защиты (РЗБЗ) Военно-воздушной инженерной академии имени профессора Н. Е. Жуковского Геннадий Берёзин.

Фото: 2018-2019.ru

Местные власти в Хмельницком и Тернополе замалчивают то, что российские высокоточные морские и авиационные ракеты добрались до военных складов с обеднённым ураном. В городах Западной Украины царит паника.

"Под воздействием высокой температуры обеднённый уран снарядов загорелся и сформировалось радиоактивное облако. При оседании его частиц сформировался след радиоактивного облака, который опасен внешним и внутренним облучением. Ветер поднимает пыль с загрязнённой местности, и обеднённый уран при дыхании попадает в организм человека, вызывая внутреннее облучение", — передаёт Берёзин в беседе с "МК".

В связи с этим жители спешно хватают детей, вещи и массово покидают опасные территории.

Берёзин отметил, что при вдыхании радиоактивной пыли она оседает в лёгких, в результате чего происходит заражение организма. Это приводит к онкологическим заболеваниям.

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