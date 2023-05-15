Дмитрий Рогозин объяснил, почему танки "Армата" не задействованы в зоне СВО на Украине

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский танк "Армата" является лучшей в мире боевой машиной. Однако данная разработка чаще встречается на парадах, чем в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил экс-глава "Роскосмоса", руководитель группы "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

Фото: commons.m.wikimedia. org

Он подчеркнул, что военно-промышленный комплекс совершил революцию в 2012 году. Российские разработчики создали массу новых образцов вооружений.

"Но на эту технику пришло очень мало госзаказов. На парадах эта техника ездит, а в войсках её нет", — указал Рогозин в эфире "Радио Аврора".

Он отметил, что танк "Армата" не будет эффективным на поле боя без создания системы управления тактическим звеном. Для работы с ним необходимы беспилотники и планшеты, с помощью которых ведётся управление.

"Я даже такой секрет скажу: он ещё и беспилотный. То есть он может без экипажа выполнять задачи", — заявил Рогозин.

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