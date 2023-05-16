"Царьград": в бункер НАТО "постучится" уникальный русский дрон с 18 тоннами тротила

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный специалист Александр Широкорад призвал делать в России дроны из старых самолётов типа Ту-154 или военных бомбардировщиков Ту-22М. Такие дроны-камикадзе могли бы доставить в нужную точку от 9 до 18 тонн тротила, заявил эксперт в беседе с телеканалом "Царьград".

Фото: aviaforum.ru

Модернизация этих самолётов для одного полёта, по его словам, обойдётся в небольшую сумму, так как немного доработать нужно только оборудование и приборы и использовать спутниковое наведение.

Самолётов, которые можно превратить в дроны-камикадзе, в России около 400. И они могут уничтожить всё что угодно на территории Украины, считает Широкорад.

Он добавил, что дрон, который доставит единожды 15-18 тонн тротила, способен уничтожить и крупное предприятие, и подземный штаб, и полигон, где проводят обучают инструкторы НАТО и иностранные наёмники. И это имело бы огромное психологическое значение.

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