Военные РФ ювелирно попали боеприпасом с дрона в открытый люк натовского БТР

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные ювелирным ударом с беспилотника поразили бронетранспортёр М113 американского производства, который передали украинским боевикам США. Видео появилось в Telegram-каналах, посвящённых тематике СВО.

На кадрах видно, как сброшенный с русского дрона боеприпас попадает точно в открытый люк натовского БТРа. В это время члены экипажа, которые успели выскочить, в страхе пытаются спастись от осколков рядом. Они лежат на земле, закрываясь руками.

Ранее военкоры опубликовали кадры уничтожения бойцами ВС РФ британского БТРа Spartan вместе с десантом ВСУ у Бахмута (Артёмовска).

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