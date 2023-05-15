Российские военные ювелирным ударом с беспилотника поразили бронетранспортёр М113 американского производства, который передали украинским боевикам США. Видео появилось в Telegram-каналах, посвящённых тематике СВО.
На кадрах видно, как сброшенный с русского дрона боеприпас попадает точно в открытый люк натовского БТРа. В это время члены экипажа, которые успели выскочить, в страхе пытаются спастись от осколков рядом. Они лежат на земле, закрываясь руками.
Ранее военкоры опубликовали кадры уничтожения бойцами ВС РФ британского БТРа Spartan вместе с десантом ВСУ у Бахмута (Артёмовска).
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Москва сделала Британии последнее предупреждение и поставила Лондон на счётчик.