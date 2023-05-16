Рогов подтвердил, что ночью в Киеве прогремели самые многочисленные взрывы с начала СВО

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил, что ночные взрывы в Киеве стали самыми многочисленными с начала российской спецоперации на Украине.

Фото: Kremlin.ru

По его словам, Вооружённым силам РФ удалось поразить большое количество объектов украинской армии. При этом он обратил внимание на "высочайшую плотность работы" систем противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ.

Как пояснил чиновник, российские бойцы нанесли удары по западным ракетным комплексам Iris-T.

"Такого множества взрывов не было за всё время проведения СВО", — подчеркнул Рогов в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы РФ нанесли массированный ракетный удар по критически важной инфраструктуре ВСУ, расположенной в Киеве. По данным военкоров "Русской весны", атака осуществлялась с помощью ракет "Кинжал" и "Калибр".

Глава Киевской военной администрации Сергей Попко подтвердил информацию об ударе. Он добавил, что в ходе комплексной атаки армия РФ использовала дроны и крылатые ракеты.

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