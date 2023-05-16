RV: Россия нанесла самый мощный удар по Киеву с начала СВО "Кинжалами" и "Калибрами"

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/45083

По словам местных жителей, в небо взлетает невиданное количество противоракет, но комплексы ПВО не справляются и в Киеве гремят взрывы.

"Самая массовая атака Киева с начала СВО: удары нанесены "Кинжалами" и "Калибрами", — сообщают военкоры издания "Русская весна".

Репортёры отмечают, что в городе горят пожары, а киевляне пишут о звуках подлёта дронов-камикадзе "Герань-2".

Ранее украинские солдаты из артёмовского гарнизона пожаловались, что их заливают огнём наступающее подразделения ВС РФ.

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