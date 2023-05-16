Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.
По словам местных жителей, в небо взлетает невиданное количество противоракет, но комплексы ПВО не справляются и в Киеве гремят взрывы.
"Самая массовая атака Киева с начала СВО: удары нанесены "Кинжалами" и "Калибрами", — сообщают военкоры издания "Русская весна".
Репортёры отмечают, что в городе горят пожары, а киевляне пишут о звуках подлёта дронов-камикадзе "Герань-2".
Ранее украинские солдаты из артёмовского гарнизона пожаловались, что их заливают огнём наступающее подразделения ВС РФ.
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