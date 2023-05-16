Российские военные узнали позиции ПВО НАТО под Киевом благодаря газетным публикациям.
Накануне по украинской столице был нанесен ракетный удар. Сработала система противовоздушной обороны.
Буквально через несколько часов издание Reuters опубликовало фотографии срабатывания систем ПВО. Российское командование, ознакомившись с ними, смогло установить точные места размещения боевых комплексов Patriot.
Также это является прямым доказательством нахождения в Киеве американских военных. Они всегда сопровождают комплексы Patriot.
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Российский танк способен выполнять задачи без экипажа, подчеркнул экс-глава "Роскосмоса".