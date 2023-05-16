Опубликовав кадры ракетной атаки на Киев Reuters вскрыл позиции ПВО НАТО

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные узнали позиции ПВО НАТО под Киевом благодаря газетным публикациям.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/45083

Накануне по украинской столице был нанесен ракетный удар. Сработала система противовоздушной обороны.

Буквально через несколько часов издание Reuters опубликовало фотографии срабатывания систем ПВО. Российское командование, ознакомившись с ними, смогло установить точные места размещения боевых комплексов Patriot.

Также это является прямым доказательством нахождения в Киеве американских военных. Они всегда сопровождают комплексы Patriot.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.