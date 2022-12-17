США тянут с поставками Украине ЗРК Patriot, боясь сильного конфуза

В пятницу на Украине снова было громко. После очередных ударов возмездия блэкаут наступил в Днепропетровске, Киеве, Кривом Роге, Кременчуге, Полтаве и Харькове.

Как сообщается, повреждения получила Криворожская ТЭС, одна из мощнейших на Украине. Также зафиксированы прилеты по самой крупной гидроэлектростанции Украины — ДнепроГЭС.

В нескольких регионах страны возникли проблемы с водоснабжением. Кременчуг остался ещё и без тепла, а семи областях упал интернет, в шести — сотовая связь.

Украинцы в ожидании чуда

Неожиданно для себя почувствовавшие на собственной шкуре, каково это — жить под бомбёжками, украинцы ждут- не дождутся, когда же наконец американцы пришлют им свои комплексы Patriot. Но в Белом доме почему-то всё тянут. И в четверг в очередной раз не подтвердили сообщения о готовности включить хвалёные ЗРК в будущий пакет военной помощи Украине.

В Пентагоне боятся опозориться

По мнению военных, украинцы напрасно верят в то, что Patriot смогут защитить их от российских ударов:

будучи ветераном армии США — на вооружение этот комплекс был принят в далёком 1982 году — как говорят эксперты, он давно исчерпал ресурс модернизации и ему тяжело справляться с современными боевыми задачами.

Более того, ввиду своей "древности", Patriot по характеристикам уступает российским комплексам С-300, а до С-400 ему вообще, как до Луны:

эффективность работы по самолетам у американского ЗРК — примерно 80%, а из оперативно- тактических ракет Patriot t перехватывает лишь каждую вторую.

Мягко говоря, не блестящие показатели. Что подтверждается примерами из недавней военной истории, когда американское чудо-оружие просто не в состоянии оказалось справиться с воздушным нападением.

Показательный пример

Город Эр-Рияд. 2018 год. Йеменские хуситы произвели по столице Саудовской Аравии ракетный удар. В ходе отражения атаки Patriot одна "противоракета” взорвалась на старте, вторая попала в жилой дом. Были погибшие и пострадавшие.

Судя по сохранившимся видеокадрам, другие ракеты тоже предпочитали пролетать на почтительном расстоянии от целей.

А ведь хуситы не обладают большим количеством современных вооружений. Например, крылатая ракета Quds-1, которую они часто применяют, может оказаться репликой советской Х-55, а баллистические ракеты серии Qaher совершенно точно являются модификации ракет "земля-воздух” системы С-75, разработанной в СССР ещё до карибского кризиса.

Patriot бывает слеп

По словам военного обозревателя ТАСС, полковника в отставке Виктора Литовкина, ЗРК Patriot просто не видит целей, если они летят на высотах до 100 м. И эта "слепота" очень даже устроит беспилотники и крылатые ракеты, которые продолжат работать по инфраструктуре Незалежной.

Конечно продолжат, ведь наши "Калибры” гораздо совершеннее ракет хуситов. А ещё в распоряжении российских военных есть дроны — камикадзе "Герань" и "Ланцет". В Пентагоне это понимают и, наверное, поэтому не спешат усиливать украинские ПВО своими Patriot, пытаясь придумать, как решить проблему.

К слову, напомню, что в Саудовской Аравии на подмогу севшим в лужу Patriot ставили доработанный французский ЗРК малой дальности Кроталь, способный сбивать воздушные цели на высоте всего нескольких метров. Наверное, нечто подобное хотят организовать и на Украине, где дальнобойный Patriot — когда его всё-таки "подвезут" — интегрируют в единую систему с комплексами ближнего действия.

Впрочем, уверен военный эксперт Юрий Кнутов, и в этом случае запереть небо на замок у противника не получится:

"При соответствующей радиотехнической разведке мы можем получить частотные характеристики, на которых работают станции ПВО. После этого уже — дело техники. Например, идёт рой наших беспилотников, и один из них несёт вместо боевой части станцию постановки помех, которая глушит сигнал и благодаря этому рой проходит дальше и наносит удар там, где и предполагалось. Тактических приёмов много. И я бы не стал паниковать из-за появления хвалёной американской установки", — сказал директор музея ПВО в комментарии для ТК Россия 24.

А есть и другой вариант:

сначала наносить удар по приёмо-передающей аппаратуре специальной противолокационной ракетой, затем ослепшую батарею Patriot, стоимостью $600 млн, уже можно смело добивать любыми эффективными средствами поражения.

В общем, годами рекламируемая американцами ЗРК вряд ли сможет оправдать надежды Киева. Так может, и не стоит брать её в лизинг?

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