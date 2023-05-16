Фланги в Артёмовске усилены, туда перекинуты дополнительные резервы. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. По словам политика, это должно поспособствовать "выравниванию" ситуации на линии соприкосновения.
"Перекинули мы с других участков наших ребят, усилили, поэтому, я думаю, ситуация там должна выровняться", — сказал Пушилин.
По мнению Пушилина, ситуация в Артёмовске является наиболее сложной для ВСУ. Туда постоянно прибывает пополнение, но изменить ход событий украинские войска так и не смогли.
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