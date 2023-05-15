RV: у Артёмовска российские бойцы сожгли американский "Хаммер" с боевиками

0:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики ВСУ сгорели в собственном автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал RV.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/45016

По информации авторов, бронеавтомобиль HMMWV был обнаружен и уничтожен российскими войсками недалеко от Артемовска. Боевики ВСУ, находящиеся внутри, не смогли покинуть салон и сгорели вместе с автомобилем.

Из какого конкретно оружия был уничтожен американский броневик, не сообщается.

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