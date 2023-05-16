Пять российских пограничников ранены из-за атаки дрона ВСУ на здание управления УФСБ по Курской области

0:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский беспилотник атаковал здание пограничного управления УФСБ по Курской области. В результате атаки ранены пять российских пограничников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: ИА SM-News

Уточняется, что налёт дрона произошёл 15 мая в поселке Глушково.

По предварительным данным, с беспилотника было сброшено три боеприпаса. У всех пострадавших осколочные ранения, добавляет Baza.

Других подробностей и официальных комментариев Минобороны РФ по поводу инцидента пока нет.

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