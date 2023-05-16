Украинский беспилотник атаковал здание пограничного управления УФСБ по Курской области. В результате атаки ранены пять российских пограничников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что налёт дрона произошёл 15 мая в поселке Глушково.
По предварительным данным, с беспилотника было сброшено три боеприпаса. У всех пострадавших осколочные ранения, добавляет Baza.
Других подробностей и официальных комментариев Минобороны РФ по поводу инцидента пока нет.
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