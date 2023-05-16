Военный аналитик раскрыл, как обезопасить российскую авиацию от ударов Украины

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный аналитик Владимир Прохватилов рассказал, как сделать так, чтобы украинские боевики на могли сбивать российские самолёты и вертолёты. Своим мнением эксперт поделился в беседе с агентством URA.RU.

Фото: авиару.рф

Надо, чтобы противник не знал ни время, ни место вылета на боевое задание авиации ВС РФ, при выборе времени и маршрута нужно использовать генератор случайных чисел, заявил Прохватилов.

Он объяснил, что нужно создать базу данных возможных маршрутов, которых должно быть не менее десяти. И они должны производиться с разных аэродромов.

Необходимо максимально скрыть данные по работе авиации. Самолёты должны получать задания на вылет в самый последний момент, когда они уже стоят на взлётной полосе и загружены высокоточными планирующими бомбами, чтобы противник не успел выдвинуть свои зенитные ракетные комплексы в эти районы, заключил собеседник издания.

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