Военный аналитик Владимир Прохватилов рассказал, как сделать так, чтобы украинские боевики на могли сбивать российские самолёты и вертолёты. Своим мнением эксперт поделился в беседе с агентством URA.RU.
Надо, чтобы противник не знал ни время, ни место вылета на боевое задание авиации ВС РФ, при выборе времени и маршрута нужно использовать генератор случайных чисел, заявил Прохватилов.
Он объяснил, что нужно создать базу данных возможных маршрутов, которых должно быть не менее десяти. И они должны производиться с разных аэродромов.
Необходимо максимально скрыть данные по работе авиации. Самолёты должны получать задания на вылет в самый последний момент, когда они уже стоят на взлётной полосе и загружены высокоточными планирующими бомбами, чтобы противник не успел выдвинуть свои зенитные ракетные комплексы в эти районы, заключил собеседник издания.
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