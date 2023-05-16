Урок 16 мая: ЗРК Patriot не защитят Киев от удара российских "Кинжалов"

4:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

ВКС РФ нашли ключик к Киевской ПВО, основу которой составляли американские ЗРК Patriot. Киев отрицает потерю батареи от удара "Кинжалами", что можно объяснить рядом причин.

Фото: wikimedia.org

Описан сценарий уничтожения ЗРК Patriot под Киевом

Минобороны РФ доложило о поражении американской системы ПВО ЗРК Patriot ночью с 15 на 16 мая близ Киева гиперзвуковым комплексом "Кинжал".

На распространённом в интернете видеоролике видна очень плотная работа ЗРК, которая производит за 35-40 секунд секунд более 30 пусков.

Как анализирует Telegram-канал "ЗеРада", "из плохого" — часть ракет ЗРК Patriot отклонилось от курса, улетая по малым траекториям в сторону жилых домов. Второй плохой момент — батарея была расположена "совсем недалеко" от них .

В конце видеоролика видно, что на месте, откуда производились пуски из ЗРК, происходят последовательно два взрыва. Авторы канала не верят в достоверность утверждений своих властей, что все российские ракеты и беспилотники сбиты, в том числе и "шесть ракет "Кинжал", особенно после "насмешившего всех фото прошлого сбитого "Кинжала".

"ЗеРада" рисует такой сценарий атаки ВКС РФ: две волны из беспилотников и "Калибров" вызвали на себя удар батареи ЗРК, которая, таким образом, обнаружила своё расположение. Туда и прилетели "Кинжалы".

Автор канала подчёркивает, что стоимость батареи ЗРК Patriot 400 млн долларов, плюс 158 млн долларов стоят отстрелянные ракеты.

ВКС РФ подобрали ключик к украинской ПВО

Telegram-канал "Резидент" сообщает, что СБУ ищет источник слива указанного видео. Вся информация о якобы "массовом ударе по Киеву" (а не по ЗРК) была запущена украинскими властями специально, чтобы "объяснить массовый запуск ракет и не единого взрыва в небе".

Telegram-канал "Легитимный", уточняет, что в Киеве сегодня "кипеш, ведь 70% от переданных установок ПВО остались в столице".

"После сегодняшней ночи видим, что россияне нашли ключик и подобрали тактику по ликвидации Киевского ПВО", — указывает автор.

Telegram-канал "Картель" пишет о "сплетнях" на Украине, что "ещё десяток таких ракетных ударов по Киеву и столица окажется "пустой" — без прикрытия.

"Интересно, успеют ли западные партнеры поставить новые установки ПВО или будет критическая ситуация?", — спрашивает автор.

Киев вынужден всё время врать

Удары по Киеву были нанесены через день после того, как украинская разведка заявила, что российские силы столкнулись с нехваткой некоторых ракет, таких как "Калибр".

Глава Киевской военной администрации Сергей Попко в своем сообщении в Telegram заявил, что российская воздушная атака 16 мая была "исключительной по своей плотности, с максимальным количеством атакующих ракет в кратчайшие сроки".

Но большая часть российских боеприпасов не попала в цель, сказал Попко.

Наглая ложь Киева объясняется тем, что надо:

работать на дискредитацию ВС РФ и создание раскола в российском обществе;

свое население поддерживать в тренде постоянных перемог, чтобы не задавались глупые вопросы о потерях, контрнаступлении, об экономике и так далее;

поддерживать миф о том, что американское оружие непогрешимое и суперэффективное, иначе нового не дадут, как и денег.

Украина получила, как минимум, две системы Patriot — одну из США и одну из Германии, для усиления своей системы ПВО. Однако это оружие, как указывают эксперты, соответствует уровню советской системы ЗРК С-300 и, как видим, уничтожается без проблем.

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