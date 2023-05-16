В Сети появились кадры, на которых, вероятно, зафиксирован момент поражения российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал" американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в Киеве. Видео публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Российская армия, судя по всему, смогла поразить американские системы ПВО, которые пытались остановить массированный ракетный удар по целям в Киеве минувшей ночью, выпустив десятки ракет.
Работа позиционного района ПВО и пуски ракет Patriot попали на камеру. На ролике хорошо видно, как после исчерпания ракет происходит взрыв и затем поднимаются столбы дыма.
Ранее военный эксперт Сергей Хатылев объяснил, почему Patriot проиграл противовоздушный бой в Киеве.
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