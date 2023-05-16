Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский допустил серьёзный просчёт при оценке мощи России

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос сообщил о серьёзном просчёте президента страны Владимира Зеленского при оценке боевой мощи России.

Фото: tvc.ru

По его словам, глава Украины верил в то, что военные ВСУ будут достаточно легко бороться с российскими войсками. Как напомнил генерал, в прошлом году Зеленский рассказывал, как Киев "сломал хребет" ВС России.

"Посмотрите, уже прошло больше года после его слов, а они спокойно продолжают боевые действия", — подчеркнул Кривонос в эфире "Фабрики новостей".

Он добавил, что неверная оценка состояния российской армии стала главной ошибкой украинского президента. Именно из-за этого подразделения ВСУ столкнулись с неудачами на линии соприкосновения, уточнил генерал.

Кривонос также раскритиковал французского лидера Эммануэля Макрона за высказывание о геополитическом поражении РФ, ведь оно не отражает реальную ситуацию в зоне конфликта.

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