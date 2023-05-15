Российские военные сожгли британский бронетранспортёр FV103 Spartan вместе с десантом боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) у Бахмута (Артёмовска). Жёсткие кадры опубликовали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
На видео, которое редакция не размещает по этическим причинам, боец армии РФ демонстрирует то, что осталось от украинских штурмовиков в десантном отсеке. Видно, что боевики ВСУ буквально превратились в пепел.
Ранее военкор Герман Куликовский показал уникальное видео прямой дуэли расчёта российского ПТУРа и танка ВСУ.
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Москва сделала Британии последнее предупреждение и поставила Лондон на счётчик.