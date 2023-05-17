РИА Новости: Коц проинформировал об опасном вооружении, которое передали страны Запады войскам ВС Украины

2:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Западе утверждают, что Украина готова перейти в контрнаступление. Спикер Командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл сообщил о получении Киевом около 600 разных видов вооружений. О самых опасных из них рассказал обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

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Он отметил, что за время СВО армия России смогла приспособиться к западному оружию. Недавно сообщалось, что РФ блокирует РСЗО HIMARS средствами радиоэлектронной борьбы.

Эффективность управляемых ракет GMLRS в последние недели резко снизилась — ПВО успешно сбивает их в воздухе. Тем не менее это грозное и точное оружие. ВСУ смогли бить им по тылам ВС РФ.

Киев также получил от НАТО 17 базовых типов ствольной артиллерии калибра от 105 до 155 миллиметров. В основном на фронте применяют западные "стволы".

Великобритания передала Украине и тактические крылатые ракеты Storm Shadow с радиусом действия до 500 километров. Данные орудия отличаются низким профилем полёта. Ракеты идут к цели на предельно малых высотах, недосягаемых для дальнобойных ЗРК. Запуск Storm Shadow осуществляется с самолёта.

Большие надежды Киев возлагает на западную бронетехнику. Союзники ВСУ передали основные боевые танки семи базовых типов. Это разные варианты Т-72, есть немецкие и британские образцы. ВСУ получили уже 600 машин, ещё примерно 200 ждут до конца года.

Также у киевского режима есть около 600 БМП разных типов, 1300 БТР и бронеавтомобилей. Американские "Брэдли", немецкие "Мардеры", французские лёгкие колёсные танки в зоне боевых действий пока не появлялись.

"Столь разношёрстный парк боевой техники может обернуться для ВСУ серьёзными проблемами. К каждому танку или БМП нужен свой набор запчастей и специалистов по обслуживанию. С началом наступления тыловые службы превратятся в логистический "ад", — отмечает Коц.

Также Киеву нужно решать вопрос с российской авиацией. Главным врагом наземной техники выступает ударный вертолёт с управляемым ракетным вооружением. Для снижения угрозы с воздуха ВСУ придётся подтягивать зенитно-ракетные комплексы ближе к линии фронта, что поставит их под удар.