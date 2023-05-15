Военный эксперт рассказал об оружии РФ, способном перехватывать британские ракеты Storm Shadow

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow угрожают тыловым территориям России. Военный эксперт объяснил, что наша страна может противопоставить этой угрозе.

Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

Британские ракеты Storm Shadow уже были применены для атаки на Луганск.

Военный аналитик Евгений Даманцев отметил, что спасти РФ от атак дальнобойных ракет английского производства может организация боевых дежурств самолётов ДРЛОиУ А-50У и Су-35С. Авиация РФ, по его словам, должна патрулировать места возможных маршрутов ракет Storm Shadow.

"Бортовые радары "Шмель-М" первых и Н035 "Ирбис-Э" вторых способны обнаруживать Storm Shadow на дистанции порядка 80-100 км и перехватывать ракетами воздушного боя Р-77-1 и Р-37М", — объяснил автор издания "Военное дело".

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