Подполковник Иванников заявил о планах Польши и Литвы вторгнуться в Белоруссию

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Власти Польши и Литвы хотят устроить провокацию на территории Белоруссии для захвата части приграничных земель. Об этом предупредил политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

Фото: army.mil

По его словам, Варшава и Вильнюс давно размышляют над вторжением в Белоруссию. Он напомнил, что польская армия получила новейшую технику Североатлантического альянса. При этом основная провокация, скорее всего, будет со стороны Литвы, уточнил эксперт.

"Возможно, часть националистов переоденется в форму белорусской либо российской армии и попытается занять несколько приграничных населённых пунктов", — подчеркнул Иванников в беседе с URA.RU.

Политолог добавил, что впоследствии они могут решиться на дальнейшую экспансию. Как пояснил специалист, Варшава — серьёзная угроза для Минска, ведь польская армия является очень сильной. Он призвал руководство Белоруссии усилить обороноспособность республики.

Власти Польши убеждены в том, что Гродненская и Брестская области незаконно стали белорусскими территориями, резюмировал подполковник.