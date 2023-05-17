Власти Польши и Литвы хотят устроить провокацию на территории Белоруссии для захвата части приграничных земель. Об этом предупредил политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников.
По его словам, Варшава и Вильнюс давно размышляют над вторжением в Белоруссию. Он напомнил, что польская армия получила новейшую технику Североатлантического альянса. При этом основная провокация, скорее всего, будет со стороны Литвы, уточнил эксперт.
"Возможно, часть националистов переоденется в форму белорусской либо российской армии и попытается занять несколько приграничных населённых пунктов", — подчеркнул Иванников в беседе с URA.RU.
Политолог добавил, что впоследствии они могут решиться на дальнейшую экспансию. Как пояснил специалист, Варшава — серьёзная угроза для Минска, ведь польская армия является очень сильной. Он призвал руководство Белоруссии усилить обороноспособность республики.
Власти Польши убеждены в том, что Гродненская и Брестская области незаконно стали белорусскими территориями, резюмировал подполковник.
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