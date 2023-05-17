Генерал-майор Сергей Липовой рассказал о сбитой российскими военными британской ракете Storm Shadow.
Оказалось, что срок годности попавшей в руки русских ракеты истёк более десяти лет назад, и у российской стороны есть непосредственное подтверждение этому.
"То есть Великобритания поставила на Украину 200 списанных ракет. Англичане не стали тратить деньги на их утилизацию, а просто впарили Украине просроченные боеприпасы. Куда эти ракеты с истекшим сроком годности могут полететь — одному Богу известно", — сказал Липовой в беседе с "МК".
Генерал подчеркнул, что это очень показательный пример истинного отношения европейцев к Украине как к своему "партнёру". На Западе относятся к украинской территории исключительно как к военному полигону.
Важно, что западные "партнёры" передают оружие и технику Киеву отнюдь не безвозмездно, а за деньги. В результате Киев оказывается уже даже не в долговой яме, а в настоящей долговой пропасти, заключил Липовой.
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Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.