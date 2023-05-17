МК: Генерал-майор Липовой рассказал, что Британия передала Киеву списанные ракеты Storm Shadow

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генерал-майор Сергей Липовой рассказал о сбитой российскими военными британской ракете Storm Shadow.

Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

Оказалось, что срок годности попавшей в руки русских ракеты истёк более десяти лет назад, и у российской стороны есть непосредственное подтверждение этому.

"То есть Великобритания поставила на Украину 200 списанных ракет. Англичане не стали тратить деньги на их утилизацию, а просто впарили Украине просроченные боеприпасы. Куда эти ракеты с истекшим сроком годности могут полететь — одному Богу известно", — сказал Липовой в беседе с "МК".

Генерал подчеркнул, что это очень показательный пример истинного отношения европейцев к Украине как к своему "партнёру". На Западе относятся к украинской территории исключительно как к военному полигону.

Важно, что западные "партнёры" передают оружие и технику Киеву отнюдь не безвозмездно, а за деньги. В результате Киев оказывается уже даже не в долговой яме, а в настоящей долговой пропасти, заключил Липовой.