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Минобороны: российские системы ПВО впервые сбили ракету Storm Shadow в зоне СВО

Силовые структуры

Пресс-служба Министерства обороны РФ впервые сообщила в ежедневной сводке о том, что системы противовоздушной обороны (ПВО) ВС России сбили ракету Storm Shadow.

Минобороны: российские системы ПВО впервые сбили ракету Storm Shadow в зоне СВО
Фото: mil.ru

Речь идёт о британских дальнобойных ракетах, которые недавно были переданы Украине. Националисты уже осуществили несколько атак с помощью этой техники на Луганскую Народную Республику.

"Средствами ПВО в течение суток перехвачены семь противорадиолокационных ракет HARM, одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS", — отметили в Минобороны.

Как пояснили в ведомстве, за прошедшие сутки российская армия также поразила 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее военный эксперт Константин Сивков заявил, что ВСУ ударами по гражданской инфраструктуре Луганска хотели продемонстрировать возможности ракет Storm Shadow, способных уничтожать цели на расстоянии до 560 километров.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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