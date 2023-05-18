Подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко рассказал о новом запрете украинского командования для офицерского состава ВСУ.
По его словам, Киев не разрешает высокопоставленным военнослужащим посещать передовую во избежание потерь. Он добавил, что именно поэтому офицеры ВСУ не появляются в местах активных боевых действий.
"На передовых позициях украинских войск практически отсутствует офицерский состав Вооружённых формирований Украины", — отметил Марочко в беседе с ТАСС.
Как подчеркнул подполковник, офицеры могут ездить в "красную зону" только в особых случаях при согласовании с командованием ВСУ.
Ранее Марочко сообщил, что украинских солдат заставляют самостоятельно искать в небе беспилотники из-за дефицита радаров.
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