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Марочко: командование ВСУ запрещает офицерам посещать зону активных боёв

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Силовые структуры

Подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко рассказал о новом запрете украинского командования для офицерского состава ВСУ.

Марочко: командование ВСУ запрещает офицерам посещать зону активных боёв
Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, Киев не разрешает высокопоставленным военнослужащим посещать передовую во избежание потерь. Он добавил, что именно поэтому офицеры ВСУ не появляются в местах активных боевых действий.

"На передовых позициях украинских войск практически отсутствует офицерский состав Вооружённых формирований Украины", — отметил Марочко в беседе с ТАСС.

Как подчеркнул подполковник, офицеры могут ездить в "красную зону" только в особых случаях при согласовании с командованием ВСУ.

Ранее Марочко сообщил, что украинских солдат заставляют самостоятельно искать в небе беспилотники из-за дефицита радаров.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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