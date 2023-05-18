Марочко: из-за нехватки радаров в ВСУ заставляют солдат искать в небе беспилотники

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Большая часть военной техники, с помощью которой ВСУ обнаруживали воздушные цели, вышла из строя или была уничтожена, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Фото: ВКонтакте

Украинское командование решило передать функции радаров военнослужащим, которых заставляют наблюдать за воздушным пространством на передовой и в тылу Украины.

"В крупных населенных пунктах Украины на крышах высотных зданий начали выставлять дополнительные противовоздушные посты наблюдения", — написал подполковник НМ ЛНР в отставке в своём Telegram-канале.

Он пояснил, что солдатам выдают бинокли и радиостанции, с помощью которых нужно сообщить расчёту зенитного комплекса направление полёта БПЛА или истребителя.

Ранее американский военный аналитик назвал главную причину, по которой Киев не начинает масштабное контрнаступление.