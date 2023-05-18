Большая часть военной техники, с помощью которой ВСУ обнаруживали воздушные цели, вышла из строя или была уничтожена, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Украинское командование решило передать функции радаров военнослужащим, которых заставляют наблюдать за воздушным пространством на передовой и в тылу Украины.
"В крупных населенных пунктах Украины на крышах высотных зданий начали выставлять дополнительные противовоздушные посты наблюдения", — написал подполковник НМ ЛНР в отставке в своём Telegram-канале.
Он пояснил, что солдатам выдают бинокли и радиостанции, с помощью которых нужно сообщить расчёту зенитного комплекса направление полёта БПЛА или истребителя.
Ранее американский военный аналитик назвал главную причину, по которой Киев не начинает масштабное контрнаступление.
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