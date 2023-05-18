В следующие пять месяцев у Вооружённых сил Украины (ВСУ) появится последний реальный шанс изменить ситуацию в зоне конфликта, пишет Financial Times.
По информации издания, власти США уверены, что предстоящие месяцы станут решающими для Киева и повлияют на окончательный результат боевых действий. Как подчёркивается в статье, к такому выводу пришли представители стран, которые регулярно обсуждают с Белым домом украинский вопрос.
"Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта и последним реальным шансом для Киева изменить обстановку на местах", — сказано в материале.
Запад опасается, что рано или поздно ему придётся сократить поддержку Киева, уточнили авторы публикации. По их мнению, согласованных пакетов финансовой и военной помощи точно хватит на пять месяцев, однако дальнейшие поставки пока не утверждены.
Ранее американский военный эксперт Эндрю Мэтрик заявил, что главным признаком контрнаступления ВСУ станет применение бронетехники НАТО.
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