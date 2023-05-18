"Пропустить" начало украинского контрнаступления точно не получится, заявил военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик.
Как считает аналитик, будут один чёткий признак, что военные манёвры Украины стартовали.
"Реальным признаком украинского наступления будет использование западной бронетехники", — пояснил эксперт в беседе с Business Insider.
В час "икс" Запад сконцентрирует на линии соприкосновения максимальное количество техники и оружия, считает эксперт. По его мнению, такое точно будет "невозможно пропустить".
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