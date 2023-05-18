В США назвали точный признак начавшегося контрнаступления ВСУ

"Пропустить" начало украинского контрнаступления точно не получится, заявил военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик.

Фото: Mil.gov.ua

Как считает аналитик, будут один чёткий признак, что военные манёвры Украины стартовали.

"Реальным признаком украинского наступления будет использование западной бронетехники", — пояснил эксперт в беседе с Business Insider.

В час "икс" Запад сконцентрирует на линии соприкосновения максимальное количество техники и оружия, считает эксперт. По его мнению, такое точно будет "невозможно пропустить".