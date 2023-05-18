Военкор Котенок: ВСУ собрали в Запорожье ударную группировку в 65 тысяч человек для наступления

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев сосредоточил ударную группировку войск около 65 тысяч человек на Запорожском направлении, которое выбрано одним из основных в ходе запланированного наступления. Об этом пишет военный журналист Юрий Котенок в своём Telegram-канале, анализируя сложившуюся на данный момент обстановку в зоне спецоперации.

Фото: freeua.ru

Репортёр отметил, что собраны силы примерно двух армейский корпусов и десантно-штурмовые войска.

Основные части и соединения группировки находятся в 80-100 км от линии боевого соприкосновения, группировка боеготова, противник ждёт приказа, добавил военкор.

По его мнению, перед попыткой прорыва ВСУ планируют нанести массированный ракетно-артиллерийский удар по позициям, расположениям, командным пунктам, штабам, складам, базам ВС РФ и гражданским объектам как в Запорожской, Херсонской областях, ЛДНР, в Крыму и Севастополе, так и "старым" территориям РФ.

Кроме того, возможна попытка нанесения отвлекающего удара в направлении Белгородской области, заключил Котенок.

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