Экс-президент Украины Порошенко заявил, что наступление ВСУ начнётся со дня на день

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-руководитель Украины Пётр Порошенко назвал приблизительные сроки начала контрнаступления украинской армии.

Фото: Globallookpress.com

По его словам, Киев готовит многочисленные атаки в разных зонах конфликта.

"Наступление начнётся со дня на день", — приводит комментарий политика El Mundo.

В материале также сказано, что недавно Порошенко посетил позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Артёмовском и Авдеевском направлениях.

Ранее американский военный эксперт Эндрю Мэтрик сообщил, что главным признаком украинского контрнаступления станет применение западной бронетехники.