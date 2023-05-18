Экс-руководитель Украины Пётр Порошенко назвал приблизительные сроки начала контрнаступления украинской армии.
По его словам, Киев готовит многочисленные атаки в разных зонах конфликта.
"Наступление начнётся со дня на день", — приводит комментарий политика El Mundo.
В материале также сказано, что недавно Порошенко посетил позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Артёмовском и Авдеевском направлениях.
Ранее американский военный эксперт Эндрю Мэтрик сообщил, что главным признаком украинского контрнаступления станет применение западной бронетехники.
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