Наступление ВСУ под Бахмутом: украинцы забирают трупы после встречи с 200-й бригадой

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины понесли весьма тяжёлые потери в бою с "двухсотой" бригадой российской армии.

Фото: rusvesna.su

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Беспилотный летательный аппарат бойцов из Мурманской области отслеживает эвакуацию. Неприятель постоянно пытается атаковать позиции российских подразделений мотострелков на фланге около Артёмовска. После чётких и слаженных действий российских солдат, боевики ВСУ теряют в живой силе и вынуждены уносить своих погибших "побратимов".

Ранее сообщалось, что 114-я бригада ВС РФ сжигает боевиков ВСУ у Авдеевки.