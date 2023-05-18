Вооружённые силы Украины понесли весьма тяжёлые потери в бою с "двухсотой" бригадой российской армии.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Беспилотный летательный аппарат бойцов из Мурманской области отслеживает эвакуацию. Неприятель постоянно пытается атаковать позиции российских подразделений мотострелков на фланге около Артёмовска. После чётких и слаженных действий российских солдат, боевики ВСУ теряют в живой силе и вынуждены уносить своих погибших "побратимов".
Ранее сообщалось, что 114-я бригада ВС РФ сжигает боевиков ВСУ у Авдеевки.
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