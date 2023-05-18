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Наступление ВСУ под Бахмутом: украинцы забирают трупы после встречи с 200-й бригадой

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Силовые структуры

Вооружённые силы Украины понесли весьма тяжёлые потери в бою с "двухсотой" бригадой российской армии.

Наступление ВСУ под Бахмутом: украинцы забирают трупы после встречи с 200-й бригадой
Фото: rusvesna.su

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Беспилотный летательный аппарат бойцов из Мурманской области отслеживает эвакуацию. Неприятель постоянно пытается атаковать позиции российских подразделений мотострелков на фланге около Артёмовска. После чётких и слаженных действий российских солдат, боевики ВСУ теряют в живой силе и вынуждены уносить своих погибших "побратимов".

Ранее сообщалось, что 114-я бригада ВС РФ сжигает боевиков ВСУ у Авдеевки.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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