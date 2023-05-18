Издание "Русская Весна" опубликовало видеролик, как 114-я бригада российской армии в Донецкой Народной Республики сжигает националистов у населённого пункта Авдеевка.
Разведчики выявляют объекты, позиции и военную технику боевиков ВСУ. После этого артиллерия 114-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса (ранее 11-й полк НМ Донецкой Народной Республики) наносит удары по выявленным позициям украинской армии на окраинах населённого пункта, применяя зажигательные снаряды для реактивных систем залпового огня.
Ранее сообщалось, что ВКС РФ ударили по центру, который принимает натовские грузы из Румынии.
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