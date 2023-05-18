Перенджиев объяснил, как изменится ход СВО, если не найдётся главком ВСУ Залужный

Если главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, который не появляется на публике с начала мая, так и не отыщется, или же подтвердятся слухи о его смерти, это никак не повлияет на ход спецоперации и ничего не изменит для России, заявил Pravda. Ru военный эксперт Александр Перенджиев.

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"Вооружёнными силами Украины руководят не Залужные, а, так сказать, генералы из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе и непосредственно из Пентагона, поэтому Залужный — это просто публичное лицо, не более того. А когда мы говорим о механизмах, то сразу видно, что здесь ничего главнокомандующий ВСУ не решает", — объяснил аналитик.

Он отметил, что говорить о противостоянии ВСУ российской армии вообще неправильно, так как против неё на Украине воюют коллективные "западные силы".

"Уделять время именно Залужному здесь не стоит, потому что независимости от того, есть он, нет его, боевые действия всё равно идут по чётким лекалам НАТО. Мы уже давно понимаем это, и уже не один политик в России ясно сказал об этом. Можно говорить только о том, что давайте не будем беспокоиться о судьбе главкома, а будем вести разговор о реализации целей специальной военной операции. Я думаю, это важнее для нас, чем судьба Залужного", — заключил собеседник издания.

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