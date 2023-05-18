Марков объяснил, что для Зеленского станет сигналом для начала наступления ВСУ

Политолог Сергей Марков рассказал, что заставит Владимира Зеленского дать команду к наступлению на позиции российской армии.

Фото: topwar.ru

Марков заявил, что примерно через 3 дня следует ждать контрнаступления украинской армии. Об этом, по мнению политолога, свидетельствую некоторые признаки.

"Основная группировка сформирована полностью в районе Запорожья и ждет команды", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Политолог считает, что как только Бахмут окажется под полным контролем ВС РФ, Зеленский даст отмашку перейти в атаку.

Ранее Алексей Арестович рассказал, в какой стадии сейчас находится контрнаступление ВСУ.