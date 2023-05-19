Армия РФ сорвала попытку атаки ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Соледаро-Артёмовском направлении армия России предотвратила попытку атаки ротной тактической группы ВСУ.

Фото: polskieradio.pl

Противник понёс большие потери в технике и живой силе, сообщает начальник пресс-центра группировки Вооружённых сил РФ "Юг" Вадим Астафьев.

"Помимо прочего, две ракеты американского комплекса HIMARS были уничтожены расчетом зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" "Южной" группировки войск", — отметил он.

Также сообщается, что на Авдеевском направлении бойцы подразделения специального назначения сбили беспилотник ВСУ "Фурия".

У посёлка Горняк реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" уничтожила десять единиц автотехники украинской армии и 155-мм самоходное оружие, подытожил Астафьев.

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