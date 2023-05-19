Военный эксперт Александров призвал готовить российское наступление и громить ВСУ

1:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Некоторые военнослужащие и чиновники на Западе выдвигают теории о скором самостоятельном развале Украины, чтобы снизить активность Вооружённых сил РФ. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил эксперт по военно-политическим вопросам Михаил Александров.

Фото: mil.ru

По его словам, версии о распаде Украины распространяются с 2014 года. Как пояснил специалист, такая дезинформация призвана оказать влияние на те круги в руководстве РФ, которые выступают против активных боевых действий.

"Мы дожили до ситуации, когда вынуждены вести тяжелейшие сражения на собственное выживание. Поэтому нам надо поменьше слушать западных чиновников, готовить наступление и громить Вооружённые силы Украины (ВСУ). Украинская армия в том виде, в котором она существовала до СВО, была уничтожена. Конфликт затянулся из-за вмешательства западных стран", — сказал Александров в беседе с Pravda.Ru.

Он подчеркнул: бои будут продолжаться до тех пор, пока у Киева есть мужской резерв и "подпитка" со стороны Запада. Разговоры о том, что Украина сама развалится и всё быстро закончится, лишены оснований, резюмировал эксперт.

Ранее экс-разведчик ВС США Тони Шаффер сообщил, что ВСУ не готовы к длительным столкновениям с российскими войсками. По мнению бывшего военного, Украина не протянет дольше лета.