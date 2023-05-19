Некоторые военнослужащие и чиновники на Западе выдвигают теории о скором самостоятельном развале Украины, чтобы снизить активность Вооружённых сил РФ. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил эксперт по военно-политическим вопросам Михаил Александров.
По его словам, версии о распаде Украины распространяются с 2014 года. Как пояснил специалист, такая дезинформация призвана оказать влияние на те круги в руководстве РФ, которые выступают против активных боевых действий.
"Мы дожили до ситуации, когда вынуждены вести тяжелейшие сражения на собственное выживание. Поэтому нам надо поменьше слушать западных чиновников, готовить наступление и громить Вооружённые силы Украины (ВСУ). Украинская армия в том виде, в котором она существовала до СВО, была уничтожена. Конфликт затянулся из-за вмешательства западных стран", — сказал Александров в беседе с Pravda.Ru.
Он подчеркнул: бои будут продолжаться до тех пор, пока у Киева есть мужской резерв и "подпитка" со стороны Запада. Разговоры о том, что Украина сама развалится и всё быстро закончится, лишены оснований, резюмировал эксперт.
Ранее экс-разведчик ВС США Тони Шаффер сообщил, что ВСУ не готовы к длительным столкновениям с российскими войсками. По мнению бывшего военного, Украина не протянет дольше лета.
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США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.