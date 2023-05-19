Экс-разведчик ВС США Шаффер заявил, что Украина не продержится дольше лета

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не готовы к продолжительным боям с российской армией. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер.

Фото: Министерство обороны Украины

Он призвал Киев возобновить переговорный процесс с Москвой для мирного урегулирования конфликта.

"Считаю, что боевые действия не продлятся дольше лета. ВСУ этого не выдержат", — подчеркнул бывший военный в эфире Judging Freedom.

Как пояснил экс-разведчик, украинские подразделения сталкиваются с серьёзным дефицитом боеприпасов из-за необходимости отражать российские удары. В конечном итоге Киев не сможет защищаться от атак, заключил Шаффер.

Ранее посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко порекомендовал гражданам страны готовиться к "ужасному лету" в связи с наступлением ВСУ. По его словам, потери Киева будут огромными.