Вооружённые силы Украины (ВСУ) не готовы к продолжительным боям с российской армией. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер.
Он призвал Киев возобновить переговорный процесс с Москвой для мирного урегулирования конфликта.
"Считаю, что боевые действия не продлятся дольше лета. ВСУ этого не выдержат", — подчеркнул бывший военный в эфире Judging Freedom.
Как пояснил экс-разведчик, украинские подразделения сталкиваются с серьёзным дефицитом боеприпасов из-за необходимости отражать российские удары. В конечном итоге Киев не сможет защищаться от атак, заключил Шаффер.
Ранее посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко порекомендовал гражданам страны готовиться к "ужасному лету" в связи с наступлением ВСУ. По его словам, потери Киева будут огромными.
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