Кедми: генерал США, обещавший помочь Украине с "Железным куполом", бездарен

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Система противоракетной обороны "Железный купол", которую безграмотные натовские генералы собираются дать Киеву, пригодна лишь для кустарных палестинских ракет.

Фото: news-front.info

Об этом сообщил военный эксперт Яков Кедми.

Генерал-лейтенант Дэниел Карблер ранее заявлял, что одна батарея ПРО "железный купол" может быть передана Украине.

"Если это так, то как такой безграмотный с военной точки зрения человек может стоять во главе той военной организации, в которой он состоит? "Железный купол" абсолютно непригоден для военных действий, непригоден для того вида оружия, которое используется", — в интервью Александру Вальдману сказал аналитик.

"Железный купол" — это ПРО для баллистических ракет малого и среднего радиуса действия, отметил Кедми. Он не меняет траекторию и не перехватывает артснаряды, крылатые ракеты, планирующие авиабомбы. Это "купол" против примитивных ракет из кустарных мастерских в Ливане, подчеркнул эксперт.

Ни одна армия не купила их — это не защита объектов. И если генерал такое сказал — то жалко американскую армию, хоть до такой степени надо разбираться, подытожил Кедми.