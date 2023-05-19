Система противоракетной обороны "Железный купол", которую безграмотные натовские генералы собираются дать Киеву, пригодна лишь для кустарных палестинских ракет.
Об этом сообщил военный эксперт Яков Кедми.
Генерал-лейтенант Дэниел Карблер ранее заявлял, что одна батарея ПРО "железный купол" может быть передана Украине.
"Если это так, то как такой безграмотный с военной точки зрения человек может стоять во главе той военной организации, в которой он состоит? "Железный купол" абсолютно непригоден для военных действий, непригоден для того вида оружия, которое используется", — в интервью Александру Вальдману сказал аналитик.
"Железный купол" — это ПРО для баллистических ракет малого и среднего радиуса действия, отметил Кедми. Он не меняет траекторию и не перехватывает артснаряды, крылатые ракеты, планирующие авиабомбы. Это "купол" против примитивных ракет из кустарных мастерских в Ливане, подчеркнул эксперт.
Ни одна армия не купила их — это не защита объектов. И если генерал такое сказал — то жалко американскую армию, хоть до такой степени надо разбираться, подытожил Кедми.
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