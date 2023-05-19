РВ: армия России штурмует Бахмут и уничтожает ВСУ по всему фронту

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС РФ "дожимает" Артёмовск и уничтожает националистов по всему фронту.

Фото: redstar.ru

Сводку по СВО предоставляют военные корреспонденты издания "Русская Весна".

На Донецком направлении штурмовики вели боевые действия в западной части Бахмута. "Южная" группировка войск сдерживала ВСУ, прикрывая фланги штурмовиков. В результате ударов ВС РФ и артиллеристов ЮВО, уничтожено до 130 бандеровцев, десять автомобилей, одна британская буксируемая гаубица L118.

На Купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки разбили врага в районах Двуречной, Новомлынска, Кисловки и Берестового Харьковской области. Потери ВСУ — до 65 боевиков, два автомобиля и САУ "Гвоздика".

На Запорожском и Южно-Донецком направлениях ударами ВКС и артиллеристов группировки "Восток" уничтожены нацисты в районах Шевченко, Новоселка, Малой Токмачки и Новоданиловки. Ликвидировано до 120 нацистов, три боевые машины, две гаубицы Д-30.

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